David Neres, verso il ritorno da titolare: Allegri studia un nuovo assetto

David Neres potrebbe tornare titolare nel Napoli dopo oltre nove mesi di assenza dall’inizio del match. Il brasiliano, secondo alcune ricostruzioni, è potenzialmente in lizza per una maglia dal primo minuto nella prossima sfida contro il Frosinone, dopo aver recuperato la condizione grazie alle tre settimane di sosta.

L’ultima apparizione da titolare di Neres risale al 4 gennaio, quando un infortunio alla caviglia rimediato contro la Lazio lo costrinse a uno stop prolungato. Il tentativo di rientro con il Parma non ebbe successo e il successivo intervento chirurgico del 26 gennaio ha inciso sulla sua disponibilità per tutta la seconda parte della stagione.

A quanto si apprende, Massimiliano Allegri starebbe valutando l’inserimento di Neres per rafforzare la fascia destra, soprattutto in un periodo fitto di impegni: sono infatti nove le gare in meno di un mese per il Napoli. Il brasiliano si giocherà il posto principalmente con Matteo Politano, sfruttando anche l’assenza per infortunio di Vergara che riduce ulteriormente le alternative nel ruolo. Giocando a piede invertito, Neres potrebbe offrire nuove soluzioni in termini di dribbling e imprevedibilità offensiva a una squadra chiamata a ritrovare vittorie e convinzione dopo un avvio non pienamente soddisfacente.