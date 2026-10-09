Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, David Neres sta recuperando la migliore condizione fisica e si candida concretamente per una maglia da titolare nel prossimo match del Napoli contro il Frosinone. Durante la lunga sosta, il brasiliano ha lavorato intensamente per ritrovare lo stato di forma ideale dopo il grave infortunio alla caviglia subìto contro la Lazio a inizio anno. Uno stop che lo ha tenuto lontano dai campi per otto mesi e che ha richiesto anche un intervento chirurgico.

Massimiliano Allegri riflette sulla possibilità di schierarlo dall’inizio già nella partita contro i ciociari: “Allegri punta molto su di lui, sa che può tornare ad essere un fattore importante, e per domani riflette: può diventare un’opzione anche dal primo minuto”, scrive il Corriere. Da quando è rientrato in campo ad agosto, nella gara contro il Como, Neres ha collezionato soltanto 84 minuti complessivi in quattro spezzoni di gara, senza mai partire titolare. Le prossime partite, tra cui Villarreal e Venezia, potrebbero rappresentare per lui l’occasione di tornare nell’undici iniziale.

David Neres: ruolo e soluzioni tattiche per Allegri

Neres ha dimostrato di poter cambiare le partite quando è in forma. Le sue qualità di dribblatore, assistman e realizzatore sono considerate essenziali nello scacchiere offensivo del Napoli. Lo scorso anno, tra novembre e dicembre, fu protagonista con una serie di prestazioni decisive: doppietta all’Atalanta, gol alla Roma, aiuto al successo sulla Juventus e altri numeri che avevano acceso anche l’attenzione della nazionale brasiliana.

L’attaccante, 29 anni, ha fornito 9 gol e una decina di assist con la maglia azzurra. In questa stagione è stato utilizzato soprattutto sulla corsia sinistra, ma può agire anche a destra e da seconda punta. Con Antonio Conte, in passato, è stato impiegato da falso nove, confermando grande duttilità: “Diventa così un jolly prezioso per Allegri. Ma oltre il ruolo, conterà la condizione e la forma fisica. Perché quando Neres torna Neres, è difficile fermarlo e anche lasciarlo fuori”, evidenzia ancora il Corriere dello Sport.