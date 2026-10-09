Secondo indiscrezioni di stampa, in vista della sfida tra Napoli e Frosinone prevista allo stadio Diego Armando Maradona, si torna a parlare dello scontro tra la proprietà rappresentata da Aurelio De Laurentiis e una parte del tifo organizzato. Le tensioni degli ultimi tempi, sottolineano le stesse fonti, richiedono una risoluzione immediata per evitare che il clima influenzi negativamente la squadra.

Si evidenzia come il match contro il Frosinone, nonostante non sia di cartello, rappresenti un’occasione fondamentale per il gruppo allenato da Massimiliano Allegri per avvicinarsi alle posizioni di vertice. La risposta del pubblico è stata forte, con il Maradona vicino al tutto esaurito.

"Questo scontro tra gli Ultras e la proprietà non porta da nessuna parte. I gruppi delle Curve non hanno accettato bene alcune prese di posizione del patron. Ma certe situazioni si possono risolvere parlando. Chiarendo. Non certo urlare improperi contro il numero uno azzurro. Gli obiettivi si raggiungono tutti insieme. Non certo creando gli strappi. Sia da una parte che dall’altra ci vuole la serenità giusta per affrontare il problema. Poi se ognuno vuole fare di testa propria alla fine è inutile lamentarsi per i risultati che non arrivano."

In vista della partita, si invita dunque i tifosi a sostenere compatto il Napoli: "Domani, quindi, in un Maradona stracolmo si dovrà cercare in tutti i modi di caricare i propri ragazzi in una partita che non è proprio semplice. Il Frosinone gioca senza pensieri, sa di poter far male al Napoli. E quindi proverà magari a sfruttare l’occasione per piazzare il colpo. E sarebbe un bel problema per Allegri e compagni. Vale la pena allora unirsi per remare tutti dalla stessa parte in una stagione delicata che, però, può regalare ancora tante gioie a tutti. Al presidente e ai tifosi napoletani".