Secondo indiscrezioni di stampa, il futuro di André Frank Zambo Anguissa alla SSC Napoli resta in bilico. Dopo una fase estiva in cui sembrava imminente la firma sul rinnovo, la trattativa tra il club azzurro e il centrocampista camerunese si è bloccata. Anguissa, infatti, avrebbe richiesto un adeguamento d’ingaggio attorno ai sei milioni di euro a stagione, una cifra ritenuta troppo elevata dalla società guidata da Aurelio De Laurentiis.

Al momento, la distanza tra domanda e offerta appare significativa e non sono previsti rilanci da parte del Napoli. Una situazione che attira l’attenzione di altri club italiani: tra questi, l’Inter, che segue con attenzione gli sviluppi e potrebbe valutare un eventuale inserimento, soprattutto nell’ipotesi in cui Anguissa lasciasse Napoli a parametro zero. Va ricordato che l’attuale contratto del giocatore scade il 30 giugno 2027.

Per approfondire i possibili scenari di mercato relativi a una partenza di Anguissa, è disponibile l’articolo Anguissa: si profila un addio a gennaio, Manna pensa ai sostituti.