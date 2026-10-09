Secondo indiscrezioni di stampa, Andrea Natali sarebbe da tempo seguito con attenzione dal Napoli. Il difensore centrale, classe 2008 e figlio d’arte, ha portato avanti una carriera giovanile tra Italia, Spagna e Germania, militando nei settori giovanili di Bologna, Milan, Espanyol, Barcellona e Bayer Leverkusen. Nel 2024 ha conquistato un titolo europeo con l’Italia Under 17, attirando l’interesse di diversi club e osservatori, tra cui Roberto Mancini.

La scorsa estate Natali è stato acquistato dall’AZ Alkmaar per circa 2,25 milioni di euro. Attualmente si trova nei Paesi Bassi, dove non ha ancora trovato spazio in Eredivisie con la prima squadra: il difensore ha invece giocato esclusivamente nel Jong AZ, la formazione Under 21 del club, totalizzando sette presenze in seconda divisione olandese.

Il club azzurro, stando alle stesse fonti, continua a monitorare l’evoluzione di Natali con interesse in vista delle prossime sessioni di mercato.