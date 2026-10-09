Secondo indiscrezioni di stampa, Andrea Carboni, difensore del Monza, ha risposto alle domande dei tifosi sui canali social ufficiali della società brianzola, soffermandosi sugli attaccanti più impegnativi incontrati durante la propria carriera in Serie A.

Alla domanda su quale sia stato l’attaccante più forte affrontato in campo, Carboni ha citato innanzitutto il nigeriano Victor Osimhen, ex giocatore del Napoli, senza dimenticare il centravanti belga ex Inter: “Penso Osimhen, ma dico anche Lukaku all’Inter. Tutti sono fastidiosi, anche Lapadula per esempio”.

Le dichiarazioni di Carboni confermano il riconoscimento del valore tecnico e fisico espresso da Osimhen nel massimo campionato italiano.