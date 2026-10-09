Secondo indiscrezioni di stampa, Massimiliano Allegri ha avuto un confronto diretto con Rasmus Hojlund presso Castel Volturno, alla vigilia della sfida tra il Napoli e il Frosinone. Il tecnico ha rinnovato la fiducia verso il giovane centravanti, reduce da tre reti in quattro presenze con la Danimarca.

Durante il faccia a faccia, Allegri ha dichiarato all’ex Manchester United: “Hai tutte le qualità per segnare venti gol”, esplicitando così quali siano le aspettative sul rendimento offensivo dell’attaccante azzurro. Il danese, che in Serie A è attualmente fermo a due realizzazioni con il Napoli, ha risposto assicurando che farà di tutto per ripagare la fiducia del suo allenatore nel proseguo della stagione.

A differenza di Kevin De Bruyne, Rasmus Hojlund non ha espresso critiche al calcio italiano o alla squadra durante il proprio periodo in nazionale. La stampa sottolinea come, con un Napoli più offensivo e propositivo, il rendimento sotto porta del giovane centravanti potrebbe ulteriormente migliorare.