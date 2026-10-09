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Allegri ai suoi: “Stringete i denti, ho bisogno di voi”

Allegri stringete i denti, il tecnico del Napoli lancia il messaggio ai suoi dopo l'emergenza a centrocampo in vista della gara con il Frosinone.

di · 1 min
Allegri ai suoi: “Stringete i denti, ho bisogno di voi”
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Secondo indiscrezioni di stampa, Massimiliano Allegri si trova ad affrontare un’importante emergenza in organico alla vigilia della sfida contro il Frosinone. Il tecnico del Napoli sta facendo i conti con un centrocampo ridotto, complice anche gli infortuni subiti durante le pause per le nazionali: Marianucci, Vergara e Olivera sono stati costretti allo stop rispettivamente con le selezioni di Italia Under 21, nazionale maggiore italiana e Uruguay.

Vergara e Anguissa risultano indisponibili, mentre Scott McTominay, pur avendo ricevuto il via libera dallo staff medico, difficilmente sarà pronto per giocare: per lui possibile solo la panchina contro la squadra di Alvini e una valutazione in vista del match europeo contro il Villarreal.

In questo contesto, Allegri avrebbe motivato direttamente Stanislav Lobotka e Billy Gilmour, affidandosi a loro nonostante la stanchezza accumulata: "Stringete i denti, ho bisogno di voi" sarebbe il messaggio rivolto ai due centrocampisti, chiamati a garantire continuità e presenza dal primo minuto anche contro i laziali.

Intanto, Kevin De Bruyne si prepara a guidare il centrocampo del Napoli: il centrocampista belga ha dimostrato un buono stato di forma in nazionale e secondo le indiscrezioni è previsto il suo impiego dal primo minuto nella sfida di campionato.

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