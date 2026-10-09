Secondo indiscrezioni di stampa, la squadra del Napoli è rimasta sorpresa dal comportamento di Massimiliano Allegri a Castel Volturno dopo quanto accaduto al termine della partita contro la Fiorentina. Nonostante il vivace sfogo negli spogliatoi del Franchi dopo l’1-1 tra Azzurri e viola, l’allenatore non ha replicato i toni accesi durante il ritorno agli allenamenti.

Stando alle stesse fonti, l’atmosfera nei giorni successivi sarebbe stata serena: «Le urla del Franchi sono, per adesso, messe da parte: non ha mostrato ossessione durante l’allenamento e questo ha sorpreso la squadra». In molti tra i giocatori si aspettavano una reazione simile a quanto accaduto undici mesi fa, quando il precedente tecnico tuonò rientrando a Bologna, ma Allegri ha scelto di mettere da parte la tensione.

Secondo le indiscrezioni, anche i toni usati nell’intervallo della gara con il Bologna al Maradona sarebbero stati archiviati. Per il momento, dunque, l’allenatore avrebbe preferito mantenere un approccio più disteso nella gestione del gruppo.

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