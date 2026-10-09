Secondo indiscrezioni di stampa, Massimiliano Allegri e il Napoli vivranno un ottobre cruciale, in cui l’obiettivo principale della stagione passa da due imminenti sfide europee. La strategia, dettata anche da scelte societarie, prevede di ottenere sei punti nelle prossime due gare della Champions League, incluse quella contro il Bodo Glimt nella settimana successiva.
"Per dirla tutta, quel che conta sono proprio le due gare di Champions, compresa quella con il Bodo Glimt la settimana dopo. Ci vogliono sei punti per blindare il passaggio del turno perché poi c’è tempo per recuperare il distacco dalle prime in campionato", si legge nelle indiscrezioni.
L’accento viene posto sulla necessità di mettere in sicurezza la qualificazione europea in modo tempestivo, rimandando la rincorsa in campionato alle settimane successive.
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