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Allegri sugli infortuni: “Sei minuti in più a partita, c’è da riflettere”

Allegri riflette sugli infortuni in Serie A: l’aumento del tempo effettivo porta a rischi maggiori per i calciatori.

di · 1 min
fonte foto: Amazon Prime Video Sport IT
fonte foto: Amazon Prime Video Sport IT
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IN BREVE
  • Allegri pone l'accento sull'aumento degli infortuni tra i giocatori di Serie A
  • Il tecnico sottolinea che si giocano 6 minuti effettivi in più a partita rispetto al passato
  • Per chi disputa 50-60 partite stagionali, l'aumento equivale a 6-7 partite in più

Massimiliano Allegri ha affrontato il tema degli infortuni in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Frosinone. L’allenatore del Napoli ha evidenziato come quest’anno il numero degli stop tra i giocatori sia quasi raddoppiato rispetto alla scorsa stagione, invitando a soffermarsi su alcuni dettagli spesso trascurati.

A una domanda sull’incidenza dell’elevato numero di gare, Allegri ha sottolineato l’importanza dell’aumento del tempo effettivo di gioco e dei ritmi sostenuti. Secondo quanto si apprende, il tecnico ha spiegato: "Il dato statistico… io non sono molto amante dei dati, ma grazie ad Orsato c’è un indirizzo diverso. Per gioco effettivo s’è superata persino la Premier e quindi 6 minuti in più di gioco effettivo sono tanti, se lo moltiplicate per 50-60 partite per chi gioca in Europa, diventano altre 6-7 partite in più per chi gioca in Europa. Bisogna riflettere su questo, i ritmi sono diversi".

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