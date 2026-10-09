Massimiliano Allegri ha fatto il punto sugli infortunati del Napoli nella conferenza stampa della vigilia. Il tecnico azzurro ha dichiarato: “McTominay sarà convocato, quindi lo avremo a disposizione per 20-30 minuti. Nell’arco della stagione ci sono gli infortuni: Vergara e Favasuli resteranno fuori a lungo, mentre Olivera tornerà la settimana prossima. Anguissa sta recuperando. Marianucci ha recuperato e Badiashile sta meglio”.

Stando a quanto filtra, Allegri ha sottolineato come il numero degli infortuni sia influenzato dai cambiamenti regolamentari: “Gli infortuni sono in aumento? Ho visto un dato. Il campionato, grazie a Orsato, ha preso una direzione diversa. Il tempo effettivo è aumentato ed è come se ci fossero sette o otto partite in più, con ritmi diversi. Non è una questione di difesa a tre o a quattro”.

Allegri ha poi confermato che McTominay, appena rientrato in gruppo dopo l’idoneità sportiva, potrà essere schierato a gara in corso, concedendo così nuove soluzioni per il centrocampo. Per approfondire il ritorno di McTominay, Scott McTominay ha ottenuto l’idoneità sportiva: subito in gruppo con il Napoli.