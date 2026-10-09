Massimiliano Allegri, allenatore, ha commentato in conferenza stampa il rientro dei propri giocatori impegnati in Nazionale, soffermandosi in particolare su Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne.

A quanto si apprende, Allegri ha dichiarato: “Hojlund e De Bruyne li ho ritrovati bene, così come li avevo lasciati. Hojlund ha segnato due gol in due partite, senza giocare sempre 90 minuti. De Bruyne ha disputato ottime partite e ha segnato un gol contro il Genoa. Hojlund, Gilmour e Lobotka hanno giocato bene e hanno tempo per recuperare fino a domani. Anche De Bruyne sta bene. Neres sta recuperando bene, così come Noa Lang: ci sono elementi positivi”.

Per ulteriori dettagli sulle prestazioni con le rispettive nazionali è possibile approfondire nell’articolo dedicato a De Bruyne e Hojlund brillano con le Nazionali.