Secondo indiscrezioni di stampa, Massimiliano Allegri sarebbe pronto a varare una novità tattica importante per il suo Napoli. In vista della gara contro il Frosinone, in programma domani allo Stadio Diego Armando Maradona, l’allenatore azzurro starebbe pensando al ritorno della difesa a tre, seguendo l’impronta lasciata da Antonio Conte nella scorsa stagione.

La nuova disposizione potrebbe assumere la forma di un 3-4-3 o un 3-4-2-1. Protagonista del cambiamento sarebbe Leonardo Spinazzola, che ha ben impressionato Allegri nelle ultime uscite e che si adatterebbe perfettamente a questo assetto tattico. “Il 3-5-2, oltretutto, veste su misura sulle caratteristiche di Spinazzola”, evidenziano le stesse fonti.

Il cambio modulo arriva dopo un inizio di stagione difficile per la squadra partenopea che, nelle prime sei giornate, ha incassato già sette gol. Solo in due occasioni, contro Bologna e Genoa, il Napoli è riuscito a mantenere la porta inviolata. La solidità difensiva resta dunque una priorità per Allegri, specialmente alla luce dei prossimi impegni decisivi in Champions League, tra Villarreal e Bodo Glimt. “Ci vogliono sei punti per blindare il passaggio del turno”, sottolineano ancora le indiscrezioni, spiegando che la trasferta spagnola sarà il vero crocevia della stagione azzurra.