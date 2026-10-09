Massimiliano Allegri ha tenuto la conferenza stampa in vista di Napoli-Frosinone, sfida della sesta giornata di Serie A che si disputerà domani allo stadio Diego Armando Maradona. A quanto si apprende, il tecnico non ha fornito indicazioni precise sulla scelta del modulo difensivo e sulla formazione titolare.

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto sul canale YouTube Napolità, ha osservato: "Conferenza stampa di Allegri? Sono contento a metà. Il mister ha il merito di fare tante conferenze stampa contrariamente a quanto accadeva nella scorsa stagione. Evidentemente non era colpa del Napoli se l’allenatore Antonio Conte parlava così poco prima delle gare degli azzurri".

Del Genio ha poi aggiunto: "Sul piano dei contenuti, sono meno soddisfatto. Massimiliano Allegri non ha chiarito se col Frosinone giocherà con la difesa a tre oppure a quattro. Chi giocherà? Nove calciatori sono sicuri di essere titolari (Meret, Di Lorenzo, Spinazzola, Rafa Marin, Rrahmani, De Bruyne, Lobotka, Gilmour, Hojlund). Quattro calciatori non sanno ancora se giocheranno oppure no. Faccio riferimento a Beukema, Politano, Neres e Lang. Di questi scenderanno in campo solo due e dipenderà molto dal sistema di gioco".