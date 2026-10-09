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Allegri, conferenza stampa con pochi dettagli su formazione Napoli-Frosinone

Allegri conferenza stampa Napoli-Frosinone: il tecnico non si sbilancia su modulo e titolari. Ecco le parole di Paolo Del Genio fra dubbi e certezze.

di · 1 min
Allegri, conferenza stampa con pochi dettagli su formazione Napoli-Frosinone
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IN BREVE
  • Allegri tiene la conferenza stampa pre Napoli-Frosinone senza svelare la formazione
  • Nove giocatori certi del posto, quattro in ballottaggio tra difesa e attacco
  • Paolo Del Genio commenta la comunicazione del tecnico tra conferme e dubbi tattici

Massimiliano Allegri ha tenuto la conferenza stampa in vista di Napoli-Frosinone, sfida della sesta giornata di Serie A che si disputerà domani allo stadio Diego Armando Maradona. A quanto si apprende, il tecnico non ha fornito indicazioni precise sulla scelta del modulo difensivo e sulla formazione titolare.

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto sul canale YouTube Napolità, ha osservato: "Conferenza stampa di Allegri? Sono contento a metà. Il mister ha il merito di fare tante conferenze stampa contrariamente a quanto accadeva nella scorsa stagione. Evidentemente non era colpa del Napoli se l’allenatore Antonio Conte parlava così poco prima delle gare degli azzurri".

Del Genio ha poi aggiunto: "Sul piano dei contenuti, sono meno soddisfatto. Massimiliano Allegri non ha chiarito se col Frosinone giocherà con la difesa a tre oppure a quattro. Chi giocherà? Nove calciatori sono sicuri di essere titolari (Meret, Di Lorenzo, Spinazzola, Rafa Marin, Rrahmani, De Bruyne, Lobotka, Gilmour, Hojlund). Quattro calciatori non sanno ancora se giocheranno oppure no. Faccio riferimento a Beukema, Politano, Neres e Lang. Di questi scenderanno in campo solo due e dipenderà molto dal sistema di gioco".

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