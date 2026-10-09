Massimiliano Allegri ha sottolineato l’importanza dei prossimi impegni della sua squadra tra campionato e Champions League, intervenendo in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone. Stando a quanto si apprende, Allegri ha dichiarato: “Domani serve una vittoria contro una squadra tecnica, poi ci sarà il Villarreal. Nessuna attenuante: domani bisogna scendere in campo con umiltà e rispetto, consapevoli dell’importanza della partita”.

Il tecnico ha evidenziato come la scelta del modulo sarà decisa solo dopo aver valutato la rosa a disposizione: “Domani deciderò il modulo: dipenderà da chi ci sarà e da chi potrò schierare in campo. L’ansia non ci deve essere: ci devono essere la giusta attenzione e la voglia di raggiungere l’obiettivo”.

Guardando anche ai prossimi appuntamenti internazionali, Allegri ha aggiunto: “Domani sera bisogna conquistare i tre punti contro una buona squadra. Dobbiamo poi inanellare una serie di vittorie per recuperare terreno. Anche in Champions League bisognerà portare a casa i risultati, ma a questo penseremo più avanti”.

Per approfondimenti sulle strategie di gestione della rosa in vista dell’impegno europeo, si rimanda all’articolo Turnover Napoli, Allegri pensa già al Villarreal in Champions League.