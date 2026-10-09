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Allegri vs Alvini, sfida al Maradona: il precedente sorride al tecnico del Napoli

Allegri e Alvini si sfidano al Maradona: il precedente sorride al tecnico del Napoli. Ecco come arrivano i due allenatori alla partita di campionato.

di · 1 min
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Allegri vs Alvini, sfida al Maradona: il precedente sorride al tecnico del Napoli
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IN BREVE
  • Allegri e Alvini si affrontano per la seconda volta in una gara ufficiale
  • Nel precedente del 2022/23 Allegri vinse 1-0 sulla Cremonese di Alvini
  • Il Frosinone arriva a Napoli in grande forma per una sfida chiave di campionato

La gara tra Massimiliano Allegri e Massimiliano Alvini in programma allo stadio Diego Armando Maradona vedrà i due allenatori affrontarsi per la seconda volta in carriera in una partita ufficiale. Il precedente tra i tecnici risale alla stagione 2022/23, quando Allegri, allora alla guida della Juventus, si impose per 1-0 sulla Cremonese allenata da Alvini.

A distanza di quasi quattro anni da quell’incrocio, lo scenario è cambiato: il Napoli cerca certezze nella gestione del suo nuovo tecnico, mentre il Frosinone di Alvini arriva a questa trasferta forte di un inizio di campionato sorprendente, a quanto si apprende. La partita rappresenta dunque anche un confronto personale nella sfida della decima giornata, con i campani chiamati a dare risposte al proprio pubblico.

Per ulteriori aggiornamenti sulla vigilia, è possibile leggere le parole di Allegri in conferenza stampa al Maradona e le possibili scelte di formazione per Napoli-Frosinone.

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