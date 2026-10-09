La gara tra Massimiliano Allegri e Massimiliano Alvini in programma allo stadio Diego Armando Maradona vedrà i due allenatori affrontarsi per la seconda volta in carriera in una partita ufficiale. Il precedente tra i tecnici risale alla stagione 2022/23, quando Allegri, allora alla guida della Juventus, si impose per 1-0 sulla Cremonese allenata da Alvini.
A distanza di quasi quattro anni da quell’incrocio, lo scenario è cambiato: il Napoli cerca certezze nella gestione del suo nuovo tecnico, mentre il Frosinone di Alvini arriva a questa trasferta forte di un inizio di campionato sorprendente, a quanto si apprende. La partita rappresenta dunque anche un confronto personale nella sfida della decima giornata, con i campani chiamati a dare risposte al proprio pubblico.
Per ulteriori aggiornamenti sulla vigilia, è possibile leggere le parole di Allegri in conferenza stampa al Maradona e le possibili scelte di formazione per Napoli-Frosinone.
Commenti