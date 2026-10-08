Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della SSC Napoli, la squadra ha svolto nella giornata di oggi una seduta pomeridiana di allenamento presso il SSC Napoli Training Center, in vista della gara di sabato sera allo Stadio Maradona contro il Frosinone.

Il gruppo ha eseguito esercitazioni di riscaldamento e lavoro tattico. La sessione si è conclusa con una serie di tiri in porta. Il club ha comunicato che "tutti i calciatori sono rientrati dagli impegni con le proprie nazionali". Questa è la prima seduta a ranghi compatti dopo la sosta per le partite delle selezioni nazionali.

Per ulteriori informazioni sulla rosa del Napoli in questa fase, è disponibile un aggiornamento correlato sull’idoneità sportiva di Scott McTominay, il cui rientro in gruppo è avvenuto negli scorsi giorni.