Secondo indiscrezioni di stampa, nel corso del dibattito sull’avvicinamento alla sfida del Napoli contro il Frosinone, l’ex difensore Alessandro Renica avrebbe espresso alcune perplessità sulla gestione della difesa azzurra da parte di Massimiliano Allegri.

In particolare, Renica si sarebbe soffermato sulla scelta dell’allenatore di non riproporre un giocatore che a suo dire aveva "spaccato la partita" nella recente trasferta contro il Genoa. "A Genova ha spaccato la partita, perché Allegri non lo ha schierato più?", avrebbe infatti dichiarato Renica, ponendo l’accento sulle scelte di formazione adottate nelle ultime gare.

Nel frattempo, cresce l’attesa per la conferenza stampa di Allegri in vista della gara tra Napoli e Frosinone, prevista per venerdì alle 14 da Castel Volturno, che sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della società. Tutte le indicazioni sulla conferenza stampa di Allegri qui.