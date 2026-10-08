Secondo indiscrezioni di stampa, Marco Bellinazzo ha analizzato il ruolo strategico che il nuovo centro sportivo a Qualiano potrebbe avere per il futuro del Napoli. Il giornalista ha sottolineato che un’infrastruttura di questo tipo, ormai indispensabile per club delle dimensioni del Napoli, rappresenta una priorità, anche rispetto al progetto stadio: “Se dovessi scegliere tra il centro sportivo e lo stadio, direi il centro sportivo per il Napoli… È un’emergenza ancora più dello stadio”.

Bellinazzo ha spiegato che la prospettiva di un vivaio di qualità permette non solo di abbattere i costi tramite l’inserimento di giocatori a basso costo in prima squadra, ma anche di incrementare le plusvalenze. “La via per abbattere i costi e fare plusvalenze e quindi rinforzare le entrate è il vivaio. Ma per avere un vivaio di qualità devi investire e avere un centro sportivo di certo livello.”

Il giornalista ha portato l’esempio del Viola Park: una struttura che, oltre alla crescita dei giovani, garantisce anche opportunità economiche extra, grazie alla possibilità di ospitare eventi e attività oltre al calcio. Secondo Bellinazzo, un investimento di questo tipo per il Napoli potrebbe “tirare fuori due o tre giocatori da 30 o 40 milioni in 5 anni, ripagandosi così rapidamente e patrimonializzando il club”.

Per approfondire i tempi e le prospettive della struttura è disponibile un approfondimento su Centro sportivo Napoli: i lavori a Qualiano possono partire.