Secondo indiscrezioni di stampa, il Napoli avrebbe manifestato interesse per Cher Ndour durante la sessione estiva di calciomercato. Il giovane centrocampista era stato individuato come possibile rinforzo per il reparto mediano azzurro, ma l’operazione non si è mai concretizzata.

La Fiorentina, secondo le stesse fonti, avrebbe considerato Ndour un elemento imprescindibile della propria rosa, rifiutando sia l’interessamento del Napoli sia un’offerta proveniente dal Crystal Palace. Fabio Paratici avrebbe espresso fiducia nel talento di Ndour e nelle sue potenzialità di crescita, decidendo di non prendere in considerazione alcuna trattativa per il calciatore.

Nel corso dell’estate, Ndour sarebbe stato valutato intorno ai 30 milioni di euro, cifra che si sarebbe ulteriormente incrementata negli ultimi mesi fino ad avvicinarsi ai 40 milioni. Sul futuro del centrocampista influisce anche una clausola legata al Paris Saint-Germain, che percepirà il 50% su una eventuale futura rivendita di Ndour.