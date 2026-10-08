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Napoli-Frosinone, secondo indiscrezioni Gilmour e Lobotka titolari a centrocampo

Napoli-Frosinone: secondo indiscrezioni Gilmour e Lobotka saranno titolari a centrocampo, McTominay possibile assente per essere gestito in vista…

di · 1 min
fonte foto: Instagram @billlygilmour
fonte foto: Instagram @billlygilmour
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Secondo indiscrezioni di stampa, in vista della sfida Napoli-Frosinone in programma sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona, Massimiliano Allegri sarebbe orientato a non convocare Scott McTominay. Il centrocampista, che recentemente ha recuperato dall’infortunio e ottenuto l’idoneità sportiva, verrebbe infatti preservato in vista dell’impegno di Champions League contro il Villarreal, con l’obiettivo di averlo a pieno regime per la gara europea.

La gestione della mediana azzurra dovrebbe quindi ricadere ancora una volta su Billy Gilmour e Stanislav Lobotka, come già avvenuto nell’ultima partita contro la Fiorentina. Entrambi i centrocampisti sono indicati come favoriti per una maglia da titolare nella sfida contro il Frosinone, con Kevin De Bruyne o Vergara in ballottaggio per completare il reparto centrale.

Per maggiori approfondimenti sulla situazione del centrocampista scozzese, è disponibile il nostro articolo Scott McTominay ha ottenuto l’idoneità sportiva: subito in gruppo con il Napoli.

Sulla possibile assenza di Vergara pesano ancora i recenti problemi fisici: Infortunio per Vergara: lesione distrattiva del soleo destro, già iniziata la riabilitazione.

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