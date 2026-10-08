Massimiliano Allegri si prepara alla sfida Napoli-Frosinone, in programma sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona, valutando l’ipotesi concreta di un cambio di modulo e l’esclusione di Giovanni Di Lorenzo dalla formazione iniziale. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la difesa a tre resta la soluzione più probabile ed "il terzetto è composto da Sam Beukema, Amir Rrahmani e Rafa Marin", una linea ripetutamente testata nelle recenti sedute di allenamento.

Napoli-Frosinone: Politano e Spinazzola titolari sulle fasce

Nella costruzione tattica in vista dell’incontro con il Frosinone, La Repubblica sottolinea che sulle corsie sono "candidati forti Matteo Politano e Leonardo Spinazzola". Questa soluzione rappresenta una novità rispetto alle ultime uscite e risponde alla doppia esigenza di garantire spinta e copertura tipica del nuovo assetto difensivo. Di Lorenzo, che potrebbe teoricamente agire come centrale destro al posto di Beukema, ad oggi sembra invece indietro nelle gerarchie per una maglia da titolare.

Il quadro delle scelte possibili: rifinitura decisiva

La formazione definitiva del Napoli sarà sciolta solo dopo la rifinitura pre-partita, con Allegri intenzionato a prendersi ancora qualche ora per sciogliere le ultime riserve soprattutto nella scelta tra Di Lorenzo e Beukema nel terzetto arretrato.

Per quanto riguarda il reparto avanzato, restano confermate le ultime indicazioni: Rasmus Højlund partirà dal primo minuto, mentre David Neres avanza la propria candidatura sulla trequarti, come segnalato anche dalle recenti indiscrezioni di Sky Sport.

Maggiori dettagli sugli altri possibili recuperi in vista del match sono disponibili nell’approfondimento dedicato su McTominay e il recupero per Napoli-Frosinone.