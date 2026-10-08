 Vai al contenuto
Giovedì 8 Ottobre 2026
MondoNapoliTESTATA GIORNALISTICA
PUBBLICITÀ
PARTNER
Copertina

McTominay rientro Napoli, Alvino: “Recupero lampo, complimenti allo staff medico”

McTominay rientro Napoli, Alvino elogia lo staff medico: “Recupero lampo, complimenti dopo l’idoneità sportiva e il ritorno in gruppo dell’azzurro”

di · · 1 min
fonte foto: Ssc Napoli
fonte foto: Ssc Napoli
CONDIVIDI

Carlo Alvino, giornalista napoletano, ha commentato negli studi di Teleclub il rientro in gruppo di Scott McTominay dopo l’operazione al cuore. Il centrocampista scozzese del Napoli ha già ottenuto l’ok dai medici e l’idoneità sportiva, tornando a disposizione della squadra con tempistiche definite "flash" dallo stesso Alvino.

"Voglio fare i complimenti allo staff medico del Napoli dopo le ultime notizie su Scott McTominay – ha dichiarato –. Il rientro di ieri dopo l’ok dei medici e l’idoneità sportiva ricevuta ha messo a tacere le tante voci pessimistiche di qualcuno che ipotizzava stop di qualche mese per il giocatore".

Alvino ha inoltre sottolineato il clima positivo verso il prossimo match degli azzurri: "Napoli-Frosinone? Si va verso il sold out, mancano pochissimi biglietti che verranno presto venduti e quindi entro sabato ci sarà il pienone con la prevendita. Grande atmosfera per il ritorno del campionato".

Per approfondire il tema dell’idoneità sportiva e il rapido rientro, è possibile leggere i dettagli sul reintegro in gruppo di McTominay.

PUBBLICITÀ
Redazione MN Notizie, mercato e rassegna stampa sul Napoli, ogni giorno. Tutti gli articoli

Leggi anche

Commenti