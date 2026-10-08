Secondo indiscrezioni di stampa, nelle ore che precedono il prossimo impegno della Nazionale, permangono dubbi sull’impiego di Scott McTominay. Il centrocampista, ora regolarmente a disposizione dello staff tecnico, è al centro di alcune valutazioni legate alle sue condizioni fisiche e psicologiche.

Le stesse fonti sottolineano come la scelta riguardante l’utilizzo di McTominay possa essere influenzata non solo dagli aspetti atletici, ma anche dalla percezione della propria sicurezza mentale in campo dopo il recente recupero. L’eventualità resta comunque al vaglio dell’allenatore, che negli ultimi allenamenti avrebbe anche studiato alternative tattiche, valutando la difesa a tre nelle esercitazioni di Castel Volturno.

Nel corso della stessa sessione, è stata analizzata la situazione di Rasmus Højlund, autore di tre gol e mezzo in Nazionale ma con numeri modesti in area nelle recenti gare, e due reti siglate contro il Napoli, risultate però inutili ai fini del risultato. "Per Rasmus appena 15 tocchi in area per lui, espressione di una difficoltà sua e anche di squadra nel cercarlo", è stato evidenziato a margine della diretta da Castel Volturno.

Per approfondimenti sulla situazione del centrocampista scozzese, si rimanda all’approfondimento sulla pronta ripresa con il Napoli e sulle voci di un ritorno in Premier League.