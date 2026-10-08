Secondo quanto riportato da Tuttosport, Scott McTominay è pronto a rientrare tra i convocati del Napoli per la partita di sabato sera contro il Frosinone allo Stadio Diego Armando Maradona. La riaggregazione del centrocampista scozzese, appena tornato idoneo dopo l’intervento di ablazione cardiaca, segue però una strategia improntata alla massima cautela da parte dello staff tecnico partenopeo.

McTominay non ha ancora recuperato completamente il ritmo partita dopo oltre un mese di stop. Per questo motivo, la sua eventuale presenza in panchina rappresenterebbe soprattutto un primo passaggio verso un ritorno effettivo e graduale all’agonismo. Come trapela dalle fonti, la società e Massimiliano Allegri vogliono evitare ogni rischio: "qualche minuto da mettere nelle gambe poco alla volta, fino a ritrovare la condizione fisica" resta l’idea condivisa nello staff.

Ipotesi utilizzo Napoli-Frosinone e prospettive Champions

La partita con il Frosinone di sabato potrebbe essere un banco di prova per valutare la tenuta fisica del giocatore. Tuttavia, secondo Tuttosport, è considerato più probabile un suo utilizzo effettivo tre giorni dopo, nella trasferta europea sul campo del Villarreal valida per la seconda gara di Champions League. In quel contesto, con il Napoli chiamato ad affrontare una sfida già decisiva per gli obiettivi stagionali, McTominay potrebbe tornare anche in campo e non solo in lista, rappresentando così un’importante soluzione a centrocampo viste le contemporanee emergenze.

Per dettagli sull’idoneità sportiva di McTominay si può approfondire nell’articolo Scott McTominay ha ottenuto l’idoneità sportiva: subito in gruppo con il Napoli. Gli aggiornamenti sulla mediana azzurra sono disponibili su Gilmour e Lobotka titolari a centrocampo.