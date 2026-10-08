Secondo indiscrezioni di stampa, Stanislav Lobotka e Billy Gilmour sono rientrati a Castel Volturno particolarmente affaticati dagli impegni con le rispettive Nazionali. Il Napoli di Massimiliano Allegri si prepara così al match contro il Frosinone dovendo fare i conti con le condizioni non ottimali dei due centrocampisti centrali.

Una situazione complicata per la squadra, considerando che sia Lobotka che Gilmour hanno giocato tre partite con Slovacchia e Scozia. Come riportato da Sky Sport e da altre fonti di stampa, "oggi è stato il primo giorno in cui Allegri li ha avuti tutti. Sono arrivati i due play, Lobotka e Gilmour, sono arrivati stanchissimi. Lo stesso Lobotka non ha nascosto quanto si giochi troppo, ma dovrà esserci, perché nell’emergenza, se così vogliamo definirla, o quantomeno nelle ristrettezze c’è anche l’assenza di Anguissa".

Allegri dovrà dunque gestire con attenzione minuti e condizione atletica degli unici registi a disposizione. Secondo le indiscrezioni, il tecnico non potrà contare su alternative affidabili, vista la non perfetta forma di McTominay e i problemi fisici di Frank Zambo Anguissa. Nonostante le "pesanti tossine dei match internazionali", Lobotka e Gilmour dovranno essere titolari contro il Frosinone, con lo staff tecnico che monitorerà quotidianamente la loro situazione, senza possibilità concrete di turnover a centrocampo.

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