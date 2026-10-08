Come riportato dal Corriere dello Sport, Rasmus Hojlund è pronto a riprendere il suo cammino con il Napoli dopo essersi distinto con la Danimarca in Nations League. Il centravanti, 23 anni, rientra nel gruppo guidato da Massimiliano Allegri dopo la sosta per le nazionali, determinato a riprendere il ritmo a partire dalla sfida contro il Frosinone di sabato al Maradona.

Hojlund ha segnato tre reti e propiziato un quarto gol nelle recenti partite internazionali, celebrando con esultanze che richiamano i suoi idoli Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Secondo il quotidiano, l’attaccante danese ha grande ammirazione anche per Romelu Lukaku, di cui aveva la maglia da giovane e a cui è subentrato proprio a Napoli dopo l’infortunio dello scorso anno.

Arrivato dal Manchester United nell’agosto 2025, Hojlund porta con sé un’esperienza nella Premier League da 26 gol in due stagioni e un costo complessivo – tra prestito e riscatto – di 50 milioni di euro per il club azzurro.

Finora con la maglia del Napoli ha realizzato due reti in campionato, entrambe decisive ma arrivate in partite poi perse contro Inter e Como. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Hojlund ha avuto poche occasioni da gol – appena 14 tocchi in area piccola dall’inizio della stagione – e l’auspicio dello staff è quello di riuscire a supportarlo meglio, approfittando della sua generosità nei movimenti e dei lanci in profondità, con compagni come Kevin De Bruyne, Matteo Politano, David Neres o anche Noa Lang pronti ad assisterlo.

Hojlund rientra dunque in gruppo a Castel Volturno con obiettivi dichiarati: ritrovare la via della rete – assente dalla gara contro l’Inter del 5 settembre – e far coincidere la sua crescita personale con i successi del Napoli.