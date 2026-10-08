Secondo indiscrezioni di stampa, l’attaccante brasiliano Giovane è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo un mese di stop dovuto a un intervento per correggere un’ernia inguinale. L’operazione era stata programmata per sfruttare la sosta e permettere un recupero senza affrettare i tempi. Il rientro in squadra è avvenuto martedì e ora l’attaccante attende il debutto ufficiale con la maglia del Napoli, fissando come obiettivo anche il primo gol in azzurro.

La sua presenza, si apprende, diventa un’opzione in più a disposizione di Massimiliano Allegri già in vista della sfida con il Frosinone, soprattutto considerando il fitto calendario che attende il club partenopeo: nove gare tra Serie A e Champions League in meno di un mese. In questo contesto, la rosa ampia potrà essere fondamentale e Giovane cercherà di ritagliarsi spazio nelle rotazioni offensive.

Arrivato dal Verona per circa 20 milioni di euro, il brasiliano era stato scelto dal direttore sportivo Giovanni Manna per arricchire l’attacco. Dopo qualche possibilità in precampionato e due assist nelle prime uscite, dovrà ora risalire le gerarchie in un reparto ricco di alternative. Tra i suoi punti di forza c’è la duttilità: può giocare su entrambe le fasce ma si vede principalmente come punta centrale, sfruttando la profondità e il dribbling sotto porta. Il suo modello è Ronaldo il Fenomeno, di cui ha studiato a lungo movimenti e stile di gioco.