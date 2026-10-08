Secondo indiscrezioni di stampa, al termine del ciclo di quattro partite della UEFA Nations League sono stati assegnati i voti in pagella ai calciatori del Napoli impegnati con le rispettive Nazionali.

Tra i sei valutati, il migliore è stato Kevin De Bruyne, autore di due gol e un assist, che ottiene un 7,5. Stesso voto per Rasmus Hojlund, che "segna subito contro la Norvegia, si ripete contro il Portogallo e fa il tris su rigore in Galles".

Positivo anche il bilancio di Noa Lang, che riceve un 6,5 dopo aver indossato la maglia numero 10 ed essere entrato nella ripresa contro la Grecia, contribuendo alla rimonta dell’Olanda. Stesso voto per Stanislav Lobotka, sempre titolare e mai sostituito nella Slovacchia, "guida il gioco" secondo le valutazioni raccolte.

Billy Gilmour si aggiudica un 6 grazie al ruolo da regista della Scozia e ad un assist messo a referto.

L’unico sotto la sufficienza è Vanja Milinkovic-Savic, valutato 5,5: "tre partite, sei gol presi, senza colpe evidenti in cinque casi, incerto sulla rete di Douvikas".