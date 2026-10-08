Secondo indiscrezioni di stampa, Wladimiro Falcone ha firmato il rinnovo di contratto con il Lecce fino al 2029. Il portiere, che in estate era stato accostato al Napoli come possibile vice di Alex Meret in caso di partenza di Vanja Milinkovic-Savic, proseguirà quindi la sua esperienza in Salento, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento per la formazione pugliese.
Il nuovo accordo, di durata quinquennale, chiude qualsiasi scenario di trasferimento per Falcone nella prossima sessione di mercato. Per il club azzurro resta invece aperto il tema della situazione portieri: la scelta del Lecce e del suo numero uno sposta l’attenzione sulle decisioni che dovranno essere prese nei prossimi mesi, anche alla luce dell’attuale contratto di Meret, in scadenza a giugno 2027.
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