Secondo indiscrezioni di stampa, Massimiliano Allegri potrebbe elaborare una soluzione tattica originale per il Napoli in vista della gara di sabato contro il Frosinone. L’allenatore si trova infatti a dover gestire una situazione di piena emergenza a causa degli infortuni che terranno fuori Vergara, Mathías Olivera e Favasuli per diverse settimane.

Al momento, in alcune zone del campo il Napoli avrebbe un solo giocatore di ruolo a disposizione: sulle fasce difensive rimangono infatti solo Leonardo Spinazzola, appena rientrato da un precedente infortunio, e il capitano Giovanni Di Lorenzo. A centrocampo, l’assenza di André-Frank Zambo Anguissa e le condizioni tuttora da valutare di Scott McTominay – non ancora al meglio dopo il recente arrivo – riducono ulteriormente le opzioni.

In questo contesto, secondo le stesse indiscrezioni, lo staff tecnico valuterebbe una delle cosiddette ‘allegrate’, termine spesso associato alle intuizioni di Allegri, che già in passato ha sorpreso reinventando ruoli per alcuni interpreti, come accaduto con Mario Mandzukic. Il Napoli si trova ora di fronte a un calendario serrato, con una partita ogni tre giorni, fattore che impone una gestione accurata delle energie e della rosa. Una soluzione alternativa potrebbe risultare necessaria non solo per coprire i vuoti lasciati dagli infortuni, ma anche per evitare ulteriori problemi fisici nella squadra.