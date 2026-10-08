Secondo indiscrezioni di stampa, si è conclusa la lunga sosta per le Nazionali e Massimiliano Allegri potrà nuovamente contare sui giocatori del Napoli rientrati dagli impegni internazionali. Il bilancio del periodo vede alcune note positive, come le prestazioni di Kevin De Bruyne e Hojlund e il ritorno costante in campo di Stanislav Lobotka, ma anche diversi problemi fisici per altri componenti della rosa.

Kevin De Bruyne si è distinto con la maglia del Belgio: ha totalizzato 200 minuti in tre presenze e ha contribuito attivamente con 2 gol e 1 assist. Ha giocato 57 minuti contro l’Italia servendo un assist, 62 minuti contro la Francia e 81 minuti contro la Turchia, segnando una doppietta.

Hojlund, impegnato con la Danimarca, ha raccolto 338 minuti in campo e realizzato 3 gol, tornando così tra i più prolifici tra i rientranti dagli impegni con le selezioni.

Tra i più utilizzati da inizio sosta anche Stanislav Lobotka, che ha giocato 360 minuti con la Slovacchia in quattro gare, mentre Billy Gilmour è sceso in campo per 325 minuti con la Scozia realizzando anche un assist.

Dall’altra parte, non sono mancati gli infortuni. Antonio Vergara, dopo un debutto incoraggiante con l’Italia, ha dovuto lasciare il campo per un problema al polpaccio che gli esami hanno poi diagnosticato come lesione distrattiva di medio grado al soleo destro, avviando così la riabilitazione.

Anche Costantino Favasuli, impegnato con l’Italia Under 21, si è fermato a causa di una lesione di secondo grado del retto femorale destro, costringendolo a lasciare il ritiro e tornare a Napoli per le cure del caso. Il club deve fare i conti inoltre con l’infortunio di Mathias Olivera.