Enrico Castellacci, ex medico sociale della Nazionale italiana, è intervenuto su Stile TV nella trasmissione “Salite sulla giostra” fornendo un aggiornamento sui tempi di recupero degli infortunati del Napoli, aggiungendo dettagli anche sulle condizioni di Scott McTominay.

"Olivera? L’otturatore è meno grave del soleo che è molto più rognoso, per cui se si tratta di una lesione distrattiva si presume un primo grado, una cosa leggera per cui dai 15 ai 20 giorni", ha spiegato Castellacci riferendosi al problema muscolare che ha coinvolto il difensore uruguaiano.

Sul colombiano Vergara, Castellacci ha precisato: "Per quanto riguarda Vergara invece, hanno dato un medio grado. Quando c’è una lesione muscolare di primo grado vuol dire che c’è stata una distrazione delle fibre, ma non si sono rotte. Nel medio grado c’è ematoma e i tempi si allungano quindi si tratta di un mese o un mese e mezzo". Il rientro del giovane attaccante, quindi, non è imminente.

A riguardo sono disponibili ulteriori approfondimenti nell’articolo Napoli, infortunio per Vergara: undicesimo stop stagionale e rientro dopo un mese.

Castellacci ha parlato anche di McTominay: "Lui è famoso, per cui se ne parla tanto, ma tante altre persone subiscono l’ablazione, anche atleti. Ha già avuto l’idoneità sportiva per cui è superata. È disponibile perché si è trattata di una cosa non grave e pure l’intervento non prende una educazione lunghissima. Che sia a disposizione è assodato dopo l’idoneità sportiva, che poi lo utilizzi o meno Allegri non so, deciderà il tecnico".

Castellacci su Alisson Santos e Anguissa: valutazioni sui tempi di recupero

Durante il suo intervento, Castellacci ha chiarito la situazione di altri giocatori indisponibili: "Alisson Santos si è infortunato il 10 settembre e per il suo infortunio ci vuole un mese, un mese e mezzo per recuperare. Per Anguissa invece il procedimento è più veloce, in una ventina di giorni dovrebbe risolverlo".