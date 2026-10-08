Calciatori e patrimonio: come i giocatori di Serie A gestiscono i soldi in vista del ritiro

C’è un dato che chi lavora nel calcio conosce bene e che i tifosi tendono a dimenticare mentre guardano un terzino sovrapporsi sulla fascia: la carriera di un professionista dura poco. Quindici anni, quando va bene. Spesso meno, perché un legamento crociato a ventisei anni può cambiare tutto, e perché la differenza tra una stagione in Serie A e una in Serie C, in termini di ingaggio, si misura con un ordine di grandezza diverso. Il risultato è una condizione economica piuttosto anomala, che pochi altri mestieri condividono: guadagnare moltissimo in una finestra ristretta e poi dover far bastare quei soldi per altri quarant’anni, o anche cinquanta.

Il tema della gestione del patrimonio dei calciatori è uscito da tempo dalle chiacchiere da spogliatoio. Se ne occupano banche private, family office, sindacati di categoria, e se ne parla nei corsi per allenatori e direttori sportivi, dove capita di sentire racconti (sempre senza nomi, per discrezione) di ex giocatori che a quarant’anni si sono ritrovati con case invendibili, ristoranti chiusi e debiti con il fisco. La domanda di fondo resta semplice e insieme difficilissima: come si trasforma un reddito eccezionale e temporaneo in una sicurezza che duri?

Carriera breve e reddito concentrato: il vero problema finanziario del calciatore

Il punto di partenza è la struttura del reddito da calciatore professionista. Un impiegato riceve uno stipendio che, salvo sorprese, cresce lentamente e accompagna la persona fino alla pensione. Un calciatore di Serie A vive una curva quasi opposta: pochi anni di ingaggi alti, a volte altissimi, seguiti da un crollo verticale del reddito che arriva più o meno tra i trentatré e i trentasei anni, quando lo stile di vita, la casa, le abitudini della famiglia sono già stati costruiti su numeri che non torneranno.

C’è poi una questione che riguarda l’età. Molti ragazzi firmano il primo contratto importante a vent’anni o poco più, spesso lontani da casa, con una formazione scolastica interrotta presto e un’esperienza di vita che si è svolta quasi per intero dentro un centro sportivo. Chiedere a un ventenne di ragionare su pianificazione finanziaria, fiscalità e rendimenti reali, mentre la sua giornata è scandita da allenamenti, viaggi e recupero, significa chiedergli uno sforzo che la maggior parte dei suoi coetanei con uno stipendio normale non saprebbe fare comunque. Con la differenza che, nel suo caso, gli errori costano cifre a sei zeri.

Va anche detto che la Serie A non è tutta uguale. Tra il top player di una squadra da Champions e il difensore di una neopromossa ci sono distanze enormi, e scendendo di categoria gli stipendi diventano spesso paragonabili a quelli di un buon professionista, mentre la carriera finisce comunque presto. Per un giocatore che ha passato dieci anni tra Serie B e Serie C il problema del dopo è persino più serio, perché il margine accumulato è ridotto e non lascia spazio a scommesse sbagliate.

Titoli di Stato, immobili e liquidità: come si costruisce il portafoglio di un calciatore

Chi segue professionalmente questi patrimoni tende a ragionare per blocchi. Una parte resta liquida, perché un calciatore può cambiare città con una telefonata in una notte di mercato e deve poter sostenere spese impreviste senza vendere nulla in fretta. Un’altra parte va verso strumenti a basso rischio, pensati per conservare il capitale più che per moltiplicarlo, e qui i BTP e gli altri titoli di Stato italiani hanno un ruolo abbastanza naturale: rendimento prevedibile, scadenze che si possono scaglionare per farle coincidere con gli anni successivi al ritiro, e una tassazione agevolata al 12,5% sugli interessi, contro il 26% applicato alla maggior parte degli altri redditi finanziari. Per chi ha bisogno di sapere con una certa precisione quanto entrerà nel 2035 o nel 2040, questa caratteristica pesa più di qualsiasi promessa di rendimento brillante.

Poi c’è il mattone, che nel calcio italiano è quasi una tradizione. Comprare casa nella città d’origine, poi un appartamento da mettere a reddito, poi magari un locale commerciale: è un percorso che molte famiglie italiane riconoscerebbero, e che per un calciatore ha il vantaggio di essere comprensibile, tangibile, facile da spiegare ai genitori. Il limite è che gli investimenti immobiliari sono poco liquidi, richiedono manutenzione, generano tasse e, se concentrati in un’unica zona, espongono a rischi che un patrimonio ben costruito dovrebbe evitare. Chi ha visto il valore delle case in certi comuni di provincia restare fermo per vent’anni sa che il mattone non sempre è il rifugio che si racconta.

La parte più delicata riguarda tutto il resto: azioni, fondi, partecipazioni in società e soprattutto le attività imprenditoriali che i giocatori avviano o finanziano durante la carriera. Il ristorante, il marchio di abbigliamento, la palestra, la concessionaria. Sono iniziative che hanno spesso un senso affettivo prima che economico, e che vengono proposte al calciatore da amici, parenti o conoscenti con un entusiasmo direttamente proporzionale al saldo del suo conto corrente. Alcune funzionano. Molte no, e quando falliscono lasciano dietro di sé perdite, contenziosi, garanzie personali firmate con leggerezza, rapporti rovinati.

Un consulente serio, in genere, chiede al calciatore di ragionare al contrario: prima stabilire quanto serve per vivere dopo il ritiro, a che età e con quale tenore di vita, e solo dopo capire quanta parte del patrimonio può essere esposta a rischi maggiori. È un’impostazione banale sulla carta e difficile da seguire nella pratica, soprattutto quando la squadra sta vincendo, il contratto è appena stato rinnovato e la sensazione dominante è che i soldi continueranno ad arrivare.

Procuratori, consulenti e conflitti di interesse: dove nascono gli errori più costosi

Attorno a un calciatore ruota un piccolo ecosistema di figure professionali. C’è il procuratore, che negozia i contratti e incassa una commissione. Ci sono il commercialista, l’avvocato, il consulente patrimoniale, a volte un family office vero e proprio per chi ha patrimoni molto grandi. E ci sono parenti e amici che, a vario titolo, si propongono come intermediari o consiglieri. La presenza di queste figure è normale; il guaio nasce quando i ruoli si sovrappongono e chi dovrebbe controllare finisce per essere la stessa persona che propone.

Il conflitto di interesse è il nodo che ritorna più spesso. Un intermediario pagato a commissione sui prodotti venduti ha un incentivo evidente a far ruotare il portafoglio, a proporre strumenti complessi, a privilegiare ciò che rende di più a lui. Un procuratore che gestisce anche gli investimenti del proprio assistito accumula un potere difficile da mettere in discussione, perché toccare il tema dei soldi significa incrinare anche il rapporto sportivo. Le regole europee sulla consulenza finanziaria (la normativa MiFID, per intenderci) hanno reso più trasparenti costi e incentivi, ma la trasparenza funziona solo se qualcuno legge i documenti e fa le domande giuste.

C’è poi l’aspetto fiscale, che nel calcio ha una sua complessità specifica. Diritti d’immagine, bonus legati ai risultati, contratti firmati all’estero, trasferimenti tra paesi con regimi diversi, residenza fiscale che cambia: ogni elemento richiede competenze precise, e un errore commesso a venticinque anni può presentarsi sotto forma di accertamento quando il giocatore ne ha trentacinque e non ha più l’ingaggio per farvi fronte. La pianificazione fiscale di un calciatore che gioca in tre o quattro paesi nel corso della carriera è un mestiere a sé, e non sempre chi segue il resto del patrimonio ha le competenze per occuparsene.

Dopo il ritiro: pensione dei calciatori, fondo di fine carriera e seconda professione

Il ritiro arriva in modo quasi sempre brusco. Un contratto non rinnovato, un infortunio che non passa, un’estate di mercato in cui il telefono resta muto. Da quel momento il reddito da lavoro si azzera o quasi, e il patrimonio costruito negli anni precedenti deve iniziare a fare il suo lavoro.

Sul fronte previdenziale, i calciatori professionisti versano contributi all’INPS, nella gestione che un tempo faceva capo all’ENPALS, e maturano quindi una pensione dei calciatori secondo regole che nel tempo sono state progressivamente avvicinate a quelle generali. Esiste inoltre un fondo di fine carriera, alimentato da accantonamenti durante l’attività, che liquida una somma al termine della carriera professionistica. Sono strumenti utili, pensati però come base di partenza: per chi ha avuto ingaggi elevati coprono una frazione ridotta del tenore di vita a cui si è abituato. Per questo la questione della seconda carriera diventa centrale. Allenatore, direttore sportivo, osservatore, commentatore televisivo, dirigente nei settori giovanili: il calcio offre molte strade, ma i posti sono pochi rispetto al numero di ex giocatori che li cercano. Altri scelgono di riprendere gli studi, aprire un’attività fuori dal mondo sportivo, occuparsi a tempo pieno degli investimenti di famiglia. Chi arriva al ritiro con un patrimonio ordinato, una parte di rendita prevedibile e nessun debito pesante può scegliere con calma. Chi invece arriva con immobili da vendere in fretta, partecipazioni in società in perdita e un tenore di vita da ridimensionare si trova a prendere decisioni importanti nel momento psicologicamente più fragile, quando l’identità costruita in vent’anni di campo viene meno all’improvviso e la domenica pomeriggio, per la prima volta da quando era bambino, non ha più una partita da giocare.