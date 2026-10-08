Secondo indiscrezioni di stampa, nelle ultime settimane si è fatta strada l’idea di Benoit Badiashile come possibile terzino sinistro al Napoli. Il difensore francese, ex Chelsea, dopo l’esordio complicato contro l’Inter non è più stato schierato da Massimiliano Allegri, che ha preferito puntare su altri giocatori per permettere a Badiashile di recuperare la piena condizione fisica dopo un lungo periodo di inattività.

Attualmente il Napoli si trova in piena emergenza nella posizione di terzino sinistro, con il solo Leonardo Spinazzola disponibile di ruolo a causa dell’infortunio di Alessandro Buongiorno, che secondo le stime dovrebbe tornare in gruppo soltanto all’inizio del 2027. Da qui, secondo quanto riportato, avrebbe preso quota l’ipotesi di utilizzare il centrale mancino anche sulla fascia sinistra.

Analizzando il curriculum di Benoit Badiashile, però, emerge che nelle 210 partite giocate in carriera, il difensore francese ha ricoperto il ruolo di terzino sinistro soltanto in due occasioni, entrambe nella stagione 2023-24: una volta in Premier League per 9 minuti e una in FA Cup, dove ha giocato l’intero match.