Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, parlerà in conferenza stampa venerdì 9 ottobre alle ore 14 dal centro sportivo di Castel Volturno, alla vigilia della sfida contro il Frosinone prevista sabato 10 ottobre alle 20:45 allo stadio Maradona per la sesta giornata della Serie A 2026/2027.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming attraverso il canale YouTube ufficiale del Napoli. Sarà inoltre disponibile la differita integrale su siti dedicati e in TV sul digitale terrestre: canale 79 per le province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento e canale 84 per la provincia di Salerno.

L’incontro con i media rappresenta il ritorno davanti ai microfoni di Allegri dopo la sosta per le nazionali e una settimana di lavoro intensa. Tra i temi attesi in conferenza figurano la situazione dell’infermeria, con i recuperi di Alex Meret, Leonardo Spinazzola, Marianucci e Giovane. Permane prudenza per il reintegro di Scott McTominay, fermo da oltre un mese, la cui gestione resta graduale.

Per quanto riguarda le scelte tattiche, lo staff azzurro continua a valutare le opzioni tra difesa a quattro e un possibile ritorno alla linea a tre, già provata in allenamento. La rifinitura prevista domani mattina fornirà elementi decisivi sulle scelte di formazione contro il Frosinone.

Approfondimenti sull’organizzazione della squadra a Castel Volturno e sugli incontri della settimana, tra cui quello tra Aurelio De Laurentiis, Allegri e Giovanni Manna, sono disponibili nell’articolo De Laurentiis a Castel Volturno: incontro con Allegri e Manna, focus anche su Qualiano.