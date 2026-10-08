Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha deciso di aggregare in gruppo Luigi Riccio, mezzala classe 2009, dopo l’infortunio di Antonio Vergara. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport e confermato da altre indiscrezioni di stampa, Riccio si allenerà con la prima squadra per far fronte alle numerose assenze e garantire il numero di giocatori necessario durante le sedute.

Il Napoli continua infatti a fare i conti con un’emergenza infortuni, soprattutto a centrocampo, reparto ulteriormente indebolito lo stop di Antonio Vergara per una lesione distrattiva di medio grado al soleo destro rimediata in Italia-Turchia, che lo terrà fuori a lungo. In attesa dei rientri che Allegri e il suo staff monitorano ogni giorno, sono state aperte le porte di Castel Volturno a Riccio, considerato un talento emergente del vivaio azzurro.

Nonostante l’apprezzamento per le qualità del giovane, non è prevista al momento una promozione definitiva in rosa per Riccio: l’aggregazione è legata all’emergenza temporanea dovuta alle defezioni, con la necessità di completare il gruppo nei prossimi allenamenti. Nelle ultime settimane altri profili interessanti della Primavera sono stati coinvolti con la prima squadra per garantire numeri sufficienti e offrire ai prospetti del settore giovanile un’occasione di crescita a stretto contatto con i professionisti della Serie A.

Per ulteriori dettagli sulle condizioni di Antonio Vergara è possibile approfondire la natura dell’infortunio e i tempi di recupero negli articoli correlati: Infortunio per Vergara: lesione distrattiva del soleo destro, già iniziata la riabilitazione e Napoli, infortunio per Vergara: undicesimo stop stagionale e rientro dopo un mese.