Secondo indiscrezioni di stampa, Massimiliano Allegri starebbe considerando una rotazione tra Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca per affrontare al meglio il fitto calendario del Napoli previsto a ottobre. In circa un mese, la squadra azzurra affronterà nove partite, rendendo necessaria una gestione attenta delle risorse offensive.
Dopo la sfida contro il Frosinone, per la quale Lucca è tra i possibili titolari come già evidenziato nell’approfondimento su Lucca-Frosinone, gli azzurri incontreranno il Villarreal in Spagna in una partita chiave per la stagione europea. L’allenatore dovrà quindi trovare un equilibrio tra la necessità di far ruotare i suoi attaccanti e mantenere alta l’intensità in avanti.
Per Hojlund, reduce da tre reti in quattro partite con la nazionale danese e da un periodo di forte impiego internazionale, la gestione dei minuti sarà uno degli aspetti centrali. In questo quadro, Lucca potrebbe approfittare del calendario compresso per incrementare la sua presenza in campo. Matteo Politano resta un’opzione su cui Allegri conta per la prossima gara.
Questo periodo rappresenta un banco di prova tattico importante per Allegri e per il Napoli, che dovranno essere capaci di alternare gli attaccanti senza perdere incisività offensiva sia in campionato che in Europa.
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