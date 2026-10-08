Secondo indiscrezioni di stampa, Massimiliano Allegri ha già subito nove sconfitte in Serie A nel 2026 sommando l’esperienza sulle panchine di Milan e Napoli. Questo dato risulta particolarmente rilevante per il tecnico livornese: solo una volta nella sua carriera, nel 2012, Allegri aveva registrato un numero superiore di ko in un anno solare, arrivando a quota undici in campionato.

La prossima occasione per fermare questa serie negativa sarà sabato alle 20.45, quando il Napoli ospiterà il Frosinone allo Stadio Diego Armando Maradona per la sesta giornata di Serie A. Gli azzurri si presentano alla ripresa dopo la sosta con sette punti, alla ricerca di una svolta dopo un avvio complicato. Il Frosinone guidato da Massimiliano Alvini rappresenta una delle sorprese di questa prima parte di stagione, con dieci punti ottenuti nelle prime cinque gare e un attuale sesto posto in classifica.

Per Allegri, la sfida di sabato rappresenta anche l’occasione per interrompere la striscia negativa e dare continuità al tentativo di rilancio del Napoli, oltre che per evitare di eguagliare il primato negativo registrato nel 2012.