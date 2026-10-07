Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, dovrà restare fermo ai box per almeno tre settimane a causa di una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il giocatore si è procurato l’infortunio durante la gara di Nations League tra Italia e Turchia e dopo gli esami al Pineta Grande Hospital ha già avviato il percorso riabilitativo.

Come riferito dal Corriere dello Sport, lo scenario più probabile vede un’assenza di circa un mese, con il rientro programmato per la ripresa dopo la sosta di novembre. Sembra ormai fuori discussione una presenza di Vergara per la gara contro la Roma del 24 ottobre, mentre anche le successive sfide potrebbero vederlo ancora indisponibile.

Le partite che salterà Vergara e i tempi di recupero

Secondo le informazioni raccolte, il centrocampista di Frattaminore sarà costretto a saltare sicuramente le gare contro Frosinone, Villarreal, Venezia e Bodo Glimt. Nonostante qualche ottimismo iniziale per un possibile rientro già per il turno infrasettimanale con il Monza del 28 ottobre, la prospettiva più realistica è uno stop che lo terrà lontano dai campi anche nei match successivi, tra cui Roma, Monza, Juventus, Lazio e Porto.

Questa assenza rappresenta un problema per Massimiliano Allegri, soprattutto vista la qualità e la crescita messe in mostra da Vergara in avvio di stagione con la maglia azzurra e in Nazionale, oltre alla serie di impegni ravvicinati che attendono il Napoli e alle contemporanee indisponibilità di altri elementi chiave della rosa.

La situazione degli infortunati nel Napoli