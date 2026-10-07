Tmw – Napoli, occhi su Lucas Bergvall: potrebbe lasciare il Tottenham a gennaio. I dettagli

Il Napoli pensa a Lucas Bergvall. Si tratta di un centrocampista svedese classe 2006 di proprietà del Tottenham, dove non sta trovando molto spazio. Dunque, come riporta Tuttomercatoweb, potrebbe lasciare Londra a gennaio. Su di lui, oltre gli azzurri, c’è in fila mezza Serie A. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Già in estate l’addio di Bergvall, soprattutto nelle ultime settimane della sessione, negli ultimi giorni dell’estate mercatara, pareva possibile. Diverse società hanno sondato il terreno con la dirigenza del Tottenham che nel reparto, con Sandro Tonali e Matheus Fernandes, ha investito fortemente negli ultimi mesi per regalare a De Zerbi i rinforzi richiesti e desiderati. Lo spazio per Bergvall si è così ulteriormente ridotto e per non perdere un ruolo importante con la Svezia e trovare minutaggio, è possibile che lasci Londra a gennaio. In Serie A chi lo conosce bene è il ds della Fiorentina, Fabio Paratici, che lo ha avuto proprio al Tottenham. Chi cerca nel ruolo un giocatore con queste caratteristiche, per l’immediato, è la Juventus. Per il futuro può diventare un profilo su cui sia Inter che Milan potrebbero investire e pure il Napoli in caso di addii eccellenti. Insomma, lo svedese può concretamente diventare un uomo mercato di qui a breve. Magari proprio per l’Italia…”