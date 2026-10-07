Come riportato dal Corriere dello Sport, Scott McTominay ha ottenuto l’idoneità sportiva agonistica nella giornata odierna dopo aver completato gli esami clinici previsti di prassi, recuperando così la possibilità di riprendere l’attività agonistica con il Napoli. Dopo circa un mese lontano dai campi per l’intervento di ablazione cardiaca effettuato a Manchester, il centrocampista scozzese è già tornato ad allenarsi con il gruppo durante la seduta pomeridiana di oggi a Castel Volturno, secondo quanto riferito da indiscrezioni di stampa.

Un segnale importante per Massimiliano Allegri, che ritrova a disposizione una pedina fondamentale in vista del ciclo di partite tra Serie A e Champions League. McTominay, operato lo scorso 8 settembre allo Spire Manchester Hospital per una lieve aritmia benigna, aveva seguito un percorso di recupero e lavoro personalizzato negli ultimi giorni a Castel Volturno prima di ottenere il via libera definitivo.

Il prossimo step sarà il recupero graduale della condizione atletica e del ritmo partita dopo le settimane di assenza. Se il reinserimento continuerà senza intoppi nei prossimi giorni, non è esclusa una convocazione già per la partita Napoli-Frosinone in programma sabato al Diego Armando Maradona, come riferisce anche Sky Sport.

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