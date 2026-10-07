Federico Pastorello, agente del portiere Alex Meret, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per discutere il futuro del suo assistito, il cui contratto con il Napoli scadrà il 30 giugno 2027. Secondo l’agente, non è escluso che il giovane estremo difensore, legato al club partenopeo, possa rimanere a Napoli.

Pastorello ha dichiarato: "Sicuramente daremo apertura per ascoltare delle opportunità che ci saranno. Ma se dovessi scommettere qualcosa, dico che Alex è talmente legato a quell’ambiente che non è escluso che possa restare, ovviamente se il Napoli lo vorrà".

Il futuro di Meret è uno degli argomenti più dibattuti nell’ambito del calciomercato. Negli ultimi anni, il portiere è riuscito a conquistare un ruolo di primo piano nel progetto azzurro, superando critiche, infortuni e contribuendo alla vittoria di due scudetti.

Il club potrebbe decidere di puntare sulla continuità, dato il profondo legame di Meret con l’ambiente partenopeo e la sua esperienza maturata sul campo. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere se ci saranno le condizioni necessarie per un nuovo accordo e prolungare il legame con il Napoli.