Secondo alcune indiscrezioni, anche il Napoli starebbe seguendo con attenzione la situazione di Lucas Bergvall, centrocampista svedese attualmente in forza al Tottenham. Il giocatore, classe 2006, ha avuto poco spazio nella gestione di Roberto De Zerbi, accumulando solo tre apparizioni in Premier League in questa stagione, con un totale di 45 minuti giocati contro il Brentford e lunghe panchine.

Bergvall, che è stato acquistato dal Djurgarden per circa 10 milioni di euro nell’estate del 2024, ha un contratto con gli Spurs fino al 2031. Il suo rendimento in Coppa di Lega è stato un po’ migliore, dove ha giocato titolare nella vittoria per 5-1 sul Charlton e nella successiva sconfitta contro il Liverpool.

Con il suo attuale minutaggio limitato e vista la necessità di raccogliere esperienze per continuare a essere considerato dalla Nazionale svedese, Bergvall potrebbe valutare un trasferimento già a gennaio. Oltre al Napoli, anche la Juventus, l’Inter, il Milan e la Fiorentina sono interessate al giovane talento, in caso di importanti cessioni a centrocampo.