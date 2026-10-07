Gli azzurri del Napoli continuano gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match contro il Frosinone, fissato per sabato alle 20:45 allo stadio Maradona. Durante la seduta pomeridiana, il gruppo ha svolto un lavoro in palestra seguito da esercitazioni difensive e conclusioni verso la porta.

Tra le note positive, si registrano i ritorni in gruppo di Giovane, Meret e Spinazzola, mentre Hojlund, Lang e Milinkovic-Savic sono rientrati dalle rispettive nazionali. Tuttavia, il Napoli perde Antonio Vergara per un infortunio subito durante la Nations League. Gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno rivelato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro.

I tempi di recupero previsti per Vergara sono di almeno 15-30 giorni, il che significa che il calciatore potrebbe mancare diverse partite, fra cui Napoli-Frosinone e Villarreal-Napoli. Se il recupero si prolungasse, il giocatore salterebbe anche incontri importanti contro squadre come Roma e Juventus.