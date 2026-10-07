Il Napoli-Frosinone settore ospiti sold-out si inserisce in un contesto di grande attesa: allo stadio Diego Armando Maradona si va verso il tutto esaurito in vista della gara di sabato 10 ottobre alle 20:45. La corsa al biglietto coinvolge tutti i settori, con disponibilità ormai al lumicino in diverse zone dell’impianto: secondo gli ultimi dati sulla vendita, restano pochissimi tagliandi tra Curve, Distinti e Tribuna Posillipo.

La Curva A anello inferiore registra solo gli ultimi posti rimasti, mentre la Curva B anello inferiore vede una disponibilità molto bassa. Situazione simile nelle tribune: la Tribuna Posillipo Premium, la Tribuna Nisida e i Distinti anello superiore sono prossime all’esaurimento, con pochi biglietti ancora acquistabili. Negli altri settori, la disponibilità di biglietti è bassa (Distinti inferiori, Tribuna Posillipo e il settore ospiti superiore), mentre solo la Tribuna Ospiti superiore presenta ancora una disponibilità media al momento della rilevazione.

Il settore riservato ai tifosi del Frosinone, portato a 2.482 posti grazie all’ampliamento deciso nei giorni scorsi, viaggia spedito verso il sold-out: già superati i 1.300 tagliandi venduti, con la soglia dei mille raggiunta nelle prime ore di vendita. La risposta dei sostenitori giallazzurri si conferma, quindi, notevole.

Questi numeri certificano la grande partecipazione del pubblico azzurro per il ritorno casalingo della formazione di Massimiliano Allegri dopo la sosta per le Nazionali e una classifica che vede il Frosinone avanti di tre punti. Gli ultimi dati confermano la tendenza: con la vendita ancora aperta e pochissimi tagliandi rimasti complessivamente, è probabile che Napoli-Frosinone si giochi davanti a uno stadio praticamente pieno.