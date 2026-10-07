Napoli-Frosinone sarà diretta da Feliciani di Teramo. Al Var Cosso

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la sesta giornata della Serie A 2026-27. In questa, il Napoli di Max Allegri sfiderà il Frosinone al Maradona il giorno sabato 10 ottobre alle ore 20:45. L’incontro, sarà diretto dal signor Emiliano Feliciani della sezione di Teramo. Verrà assistito dai guardalinee Berti e Perrotti mentre il quarto uomo sarà Guida. Il Var sarà presieduto dal signor Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, e ad assisterlo ci sarà Gariglio. Di seguito, la designazione completa.

NAPOLI – FROSINONE Sabato 10/10 h. 20.45

FELICIANI

BERTI – PERROTTI

IV: GUIDA

VAR: COSSO

AVAR: GARIGLIO