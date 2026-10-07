Scott McTominay, centrocampista del Napoli, potrebbe tornare in Premier League al termine della stagione in corso. Secondo quanto riportato da Sky Sport Svizzera, l’ex Manchester United e Aston Villa ha aperto alla possibilità di un ritorno in Inghilterra, spinto dalla nostalgia per il calcio britannico e dalle difficoltà nel rinnovo contrattuale con gli azzurri.

McTominay è arrivato al Napoli nell’estate del 2024 e si è rapidamente imposto come uno dei leader nel centrocampo della squadra. Tuttavia, le trattative per il prolungamento del contratto si sono complicate a causa delle richieste economiche avanzate dall’entourage del giocatore, rallentando la definizione dell’intesa definitiva.

Il Napoli valuta McTominay tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra alla portata dei club di Premier League interessati, con il Manchester United e l’Aston Villa che avevano già avviato sondaggi esplorativi nella scorsa estate. La società partenopea, dunque, non intende svendere uno dei suoi elementi più preziosi e punta a una plusvalenza significativa, considerando che l’attuale contratto del calciatore scade nell’estate del 2028.

I contatti tra l’agente del centrocampista e vari dirigenti inglesi sono costanti, con la prospettiva di un trasferimento che potrebbe concretizzarsi nella prossima sessione estiva di mercato, qualora dovessero naufragare definitivamente le opzioni per un rinnovo.