Nel corso delle ultime settimane, Massimiliano Allegri ha avuto l’occasione di lavorare intensamente con i giocatori del Napoli a Castel Volturno, e tra questi figura Lorenzo Lucca, attaccante che potrebbe essere schierato titolare nella prossima sfida contro il Frosinone. Come riferito da Il Mattino, per Lucca questa partita rappresenta un’importante opportunità di riscatto dopo aver lavorato duramente durante la pausa per le Nazionali.

Allegri si sta preparando a nuove soluzioni offensive, considerando il ritorno di Rasmus Hojlund, che è rientrato martedì dopo gli impegni con la Danimarca. La possibilità di schierare Lucca dal primo minuto non è da escludere, specialmente per dare continuità al lavoro svolto durante la sosta. L’attaccante ex Udinese ha migliorato la propria condizione fisica, aumentando il minutaggio e rispondendo positivamente agli allenamenti, inclusa la seduta congiunta contro l’Avellino. Tuttavia, resta da vedere se la prestazione di Hojlund con la Nazionale influenzerà la decisione finale di Allegri.